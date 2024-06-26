"موبكو " تعلن توقف مصانعها بعد توقف إمداد الغاز

كتبت - أمنية عاصم:

أعلنت مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" إيقاف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانعها الثلاثة لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وفق إفصاح من الشركة اليوم الأربعاء مرسل للبورصة المصرية.



ونتيجة لذلك هبط سعر سهم مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" بنسبة 1.15% مع بداية جلسة اليوم ليسجل سعر سهم 44.58 جنيه مقابل 45.10 سعر فتح الجلسة.



وبررت الشركة التوقف حفاظاً على عدم إلحاق أي ضرر بمصانعها في ظل استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام بما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق. بالإضافة إلى توقف بعض مصادر إمدادات الغاز الإقليمي وهو ما أدى لتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.



وأعلنت كلا من أبوقير للأسمدة وسيدي كرير أمس عن توقف مصانعهم لانقطاع الغاز أيضا.



كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.



وتأسست شركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" عام 1998م. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2015. متخصصة في صناعة الأسمدة النيتروجينية. تتخصص الشركة في إنتاج اليوريا المحببة كمنتج أساسي، والأمونيا كمنتج وسيط.







