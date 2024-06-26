ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.34% عند مستوى 27356 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45% و صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.34% عند 27264 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.