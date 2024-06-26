ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
10:31 ص الأربعاء 26 يونيو 2024
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.34% عند مستوى 27356 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة الأربعاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45% و صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.
كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.34% عند 27264 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.
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