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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:31 ص الأربعاء 26 يونيو 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.34% عند مستوى 27356 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45% و صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.34% عند 27264 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

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