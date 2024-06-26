سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2314 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع 4.6 دولار بنسبة 0.20% في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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