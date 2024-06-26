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ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

10:17 ص الأربعاء 26 يونيو 2024

أسعار الحديد

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42190.32 جنيه ، بزيادة 1538.48 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41546.88 جنيه، بزيادة 695.03 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2187.09 جنيه، بتراجع 26.24 جنيه.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت الرمادي
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