مصر للمقاصة تتعاون مع راية لتطوير البنية التحتية للاتصالات بسوق المال المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

تعاقت شركة مصر للمقاصة مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات جديد لتطوير وتحسين البنية التحتية لشبكات المعلومات في سوق المال المصرية وتأمينها لتعزيز الأمان والكفاءة في حفظ وتسوية الأوراق والبيانات المالية وضمان الامتثال للمعايير الدولية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تعاقدت لشراء نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) من مجموعة تطبيقات شركة (SAP) العالمية والتي توفر حلولًا لمتطلبات العمليات التشغيلية بالشركة وبالأخص تطبيقات القطاع المالي.

جاءت تلك الخطوات إيماناً من شركة مصر للمقاصة بأهمية دفع عجلة النمو والتطوير المؤسسي، بجانب عمل الشركة حاليًا على تطوير تطبيق Egypt Clear الإلكتروني على الهاتف المحمول والذي سيتم إطلاقه قريبًا لتقديم خدمات الشركة.

وأعلنت الشركة عن حصولها على (شهادة الأيزو 27001) عن نظام تأمين وحماية المعلومات من شركة BSI وذلك للمرة الخامسة على التوالي بما يؤكد التزام الشركة الراسخ بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية للعملاء والمستثمرين مع ضمان الامتثال والنزاهة في استخدام هذه البيانات، وكذلك إتاحتها بشكل آمن وموثوق.

وأكد هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، على حرص الشركة على الاستمرار في تطوير البنية التكنولوجية وتطبيق المعايير العالمية في نظم حماية أمن وسرية المعلومات، مما يحقق مصداقية وثقة أكبر للمستثمرين ويضمن بيئة استثمار آمنة وموثوقة لجميع الأطراف ذات الصلة.

أوضح أن أقدمت الشركة على تلك الخطوات الهامة لتكون بمثابة ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الشركة للتحديث التكنولوجي الشامل بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وفقاً للمعايير القياسية العالمية وإيجاد خدمات جديدة من شأنها دعم أرباح الشركة.