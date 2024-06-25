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مصلحة الضرائب تحذر الممولين من التعامل بالفواتير الوهمية

12:39 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

مصلحة الضرائب

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كتبت- منال المصري:

طالبت "مصلحة الضرائب المصرية" كافة الممولين بعدم التعامل بالفواتير الوهمية، وخصم الضريبة بدون وجه حق، حيث أن ذلك يُعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة.

وبحسب بيان لمصلحة الضرائب اليوم، طالبت أيضا الممولين بالإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

وأكدت المصلحة استمرار تتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية، وكذلك الشركات المتعاملة معها ، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.

مصلحة الضرائب الممولين الفواتير الوهمية
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