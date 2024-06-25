البترول: أدنوك للتوزيع تخطط لإفتتاح 6 محطات سنويا في مصر

كتب- أحمد والي:

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذى لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع والوفد المرافق له، بحضور المهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بالوزارة، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصري، وفق بيان من وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح اللمكى خلال اللقاء أن خطط أدنوك التوسعية في مصر مستمرة وأن عدد محطاتها بمصر حالياً 10 محطات، وتخطط لزيادة محطاتها بواقع 6 محطات سنوياً خلال الفترة المقبلة في ظل رؤيتها ونظرتها طويلة الأمد لجدوى الاستثمار في سوق المنتجات البترولية الكبير بمصر، وما يشهده من توسعات وفرص ونمو.

وأشار اللمكي أن الشركة كانت سباقة لذلك بصفقة الاستحواذ على 50% من محطات توتال انرجيز مصر، وأنها تعمل على التوسع في مجالات تموين السفن والطائرات بالوقود، وتقديم الخدمات الفنية واللوجستية المرتبطة بهما، واستمرارها في مجال صناعة زيوت وشحوم السيارات والعمل باستمرار على تقديم أحدث التقنيات والوسائل في عمليات الخلط والتعبئة، مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والأداء وتقديم منتجات ذات جودة مضمونة وموثوق بها تلبي الاحتياجات المتزايدة لهذه المنتجات لدى القطاعات المختلفة من المستهلكين.

وأكد الملا على أن تواجد أدنوك بسوق المنتجات البترولية المصري وتوسعها فيه إضافة مهمة، خاصة وأن الوزارة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص بهذا السوق الحيوي الكبير الذي يشهد نمواً مستمراً وتطوراً وجذب شركات ذات سمعة عالمية وإقليمية وملاءة مالية؛ تمكنها من تقديم خدمات متميزة وتنافسية وهو ما ينعكس على تحسين أداء شركات التسويق العاملة وتقديم خدمات أفضل للمستهلك المصري.