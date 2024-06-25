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ارتفاع البلطي والسبيط في سوق العبور اليوم الثلاثاء

11:18 ص الثلاثاء 25 يونيو 2024

السمك البلطي

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كتبت – أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطى، و السمك السبيط والكالماري، بينما تراجع سعر كيلو الجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و71 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و 400 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 220 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 100 و 300 جنيه، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

السمك البلطى السبيط الكالماري الجمبري
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