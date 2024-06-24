تنمية المشروعات يتعاون مع اتحاد نوادي روتاري لدعم رواد الأعمال

كتبت- منال المصري:

قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتوقيع مذكرة تفاهم مع أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية 2451 لعام 2023/2024 بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الحر وتعريفهم بآليات تأسيس المشروعات وكيفية إدارتها بشكل علمي سليم مما يزيد من فرص نجاحها واستمرارها.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، تم التوقيع بحضور عددا من مسئولي الجهاز والاتحاد النوعي لنوادي الروتاري ومنهم المهندس عبد الرحمن سليمان رئيس لجنة مجموعات العمل الروتارية لعام 2023/2024.

وأوضح رحمي أن التعاون بين الجهاز ونوادي روتاري يأتي في إطار التنسيق المستمر مع مختلف شركاء التنمية لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الإقبال على العمل الحر لمساندة هذا القطاع الواعد وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف رحمي أن توقيع مذكرة التفاهم مع نوادي روتاري سيتيح للجهاز الوصول لشريحة أكبر من الجمهور في مختلف المحافظات وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 للمشروعات الجديدة والقائمة.

كما سيقدم الجهاز دورات تدريبية متخصصة لرواد الأعمال الذين سيتم ترشيحهم من خلال اتحاد الروتاري يتم من خلالها تعريفهم بكيفية إعداد خطة العمل الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة وإعداد دراسة الجدوى للمشروع بحسب رحمي.

وأضاف أن أصحاب المشروعات سيستفيدون من خدمات تطوير المشروعات التي يقدمها الجهاز ومنها مساعدتهم على تسويق منتجاتهم من خلال إشراكهم في المعارض التي ينظمها الجهاز بالإضافة إلى كبرى منصات التجارة الإلكترونية مما يسهم في تطوير مشروعاتهم واستمرارها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

قال أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، إن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتفق مع رؤية وأهداف الروتاري التي تهدف للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم خدمات متطورة للفئات المستهدفة.

وأوضح أن الاتحاد سيعمل على ترشيح الشباب والمواطنين للاستفادة من الأنشطة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

وقالت نيفين بدر رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بروتاري مصر إنه تم التنسيق لتنفيذ عدة فاعليات بين الجهتين متضمنة فعاليات لتعزيز الشمول المالي والعمل على توفير قروض دوارة ، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية لرواد الأعمال والشباب والسيدات بعدة محافظات.