انخفاض البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر كيلو الجمبري، والسمك المكرونة السويسي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجعت أسعار كيلو السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و70 جنيها، بتراجع 11 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 135 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 و 390 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و200 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 و 320 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.