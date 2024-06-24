إعلان

BBC

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:46 ص الإثنين 24 يونيو 2024

أسعار الحديد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40137.78 جنيه، بتراجع 862.22 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41744.19 جنيه، بزيادة 494.19 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2239.39 جنيه، بزيادة 89.39 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت الأسمنت الرمادي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التصديري للصناعات الغذائية يشارك بالجناح المصرى بمعرض Fancy Food Show بأمريكا

إعلان

إعلان

* رسميًا.. مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو
* الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: رطوبة والحرارة تصل 45 - فيديو
* مواعيد قطع الكهرباء الجديدة بعد زيادة مدة تخفيف الأحمال