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سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين

10:32 ص الإثنين 24 يونيو 2024

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر جرام الذهب اليوم الاثنين مع بداية التعاملات، عند نفس مستويات نهاية التعاملات أمس الأحد دون تغيير.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 14 سجلت 2097 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 ظل عند 2696 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 استقر عند 3145 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 3594 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25160 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2326 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 33 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، مسجلاً ارتفاع بنسبة 0.17%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

الذهب سعر الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21
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