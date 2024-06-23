شراكة بين العرجاني والديار القطرية لتنفيذ مشروعات سكنية وفندقية

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت مجموعة العرجاني شراكة استيراتيجية مع شركة الديار القطرية لتنفيذ مشروعات سكنية، وفق منشور على الصفحة الرسمية لإبراهيم العرجاني على ثريدز.

ووقع الشراكة كلا من الشيخ حمد بن طلال آل ثاني والشيخ إبراهيم العرجاني، لتبدأ بالشراكة في مشروع سيتي إيدج بالتجمع الخامس، والبرج السكني بفندق سانت ريجينس، ومشروع فندقي بمدينة شرم الشيخ والغردقة.

وسيتم التوقيع علي العديد من المشاريع القادمة الجاري دراستها.

وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر)، واعتباراً من عام 2023، تمتلك الديار القطرية رأس مال مشترك قُدّر بـ 8.1 مليار دولار، وذلك إلى جانب 50 مشروعاً استثمارياً قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار.