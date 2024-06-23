موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار البنزين والسولار

كتب- أحمد والي:

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير الأسعار يتوقع مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق زيادة جديدة في الأسعار تصل إلى 10%.

وقال يوسف لمصراوي، إن هذه الزيادة طبيعية في ظل زيادة سعر الدولار.

وتجتمع لجنة تسعير الوقود مطلع شهر يوليو المقبل، لبحث أسعار البنزين والسولار طبقًا لآخر المستجدات المتعلقة بأسعار الوقود في مصر، وأهمها سعر النفط الخام العالمي، وسعر الدولار، وأعباء التداول للمنتجات البترولية مثل تكاليف النقل أو الشحن.

ورفعت لجنة تسعير المنتجات البترولية مارس الماضي سعر البنزين والسولار جنيها.

ويعرض "مصراوي" أسعار البنزين والسولار الحالية كالتالي:

- سعر البنزين 95 سعر 13.50 جنيه / للتر.

- سعر البنزين 92 سعر 12.50 جنيه / للتر.

- سعر البنزين 80 سعر 11 جنيها / للتر.

- سعر السولار سعر 10 جنيهات / للتر.

- سعر غاز تموين السيارات سعر 6.50 جنيه / م3.

- سعر البوتاجاز سعر 100 جنيه / للأسطوانة.