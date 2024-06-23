عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم في مصر إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم الأحد، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3588 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25140 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2322 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 33 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، مسجلاً انخفاض بنسبة 1.61 %، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب