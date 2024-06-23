رجال أعمال إسكندرية والتمثيل التجاري يناقشان سبل زيادة الصادرات

كتبت- شيرين صلاح:

نظمت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، لقاءًا مع مكتب التمثيل التجاري المصري، لمُناقشة سُبل الاستفادة من نُظم المعلومات المُتاحة لدى المفوض التجاري لدعم الصادرات المصرية، وعقد الاتفاقات الدولية.

ووفق بيان من الجمعية اليوم الأحد، استضافت فيه كلٌ من، باسم فاروق وزير مفوض تجاري، ونسرين وحيش وزير مفوض تجاري، وبتنسيق من مصطفى هيكل رئيس لجنة التصدير في الجمعية، وبحضور عدد من الأعضاء.

وأشار باسم فاروق إلى توفير قواعد بيانات الشركات الأجنبية المُعتمدة والفُرص التجارية المُتاحة خاصةً في الأسواق الإفريقية، والصينية، فضلاً عن تقديم معلومات حوّل المُنتجات المطلوبة هناك، يأتي هذا تزامُنًا مع رفع جودة المُنتج المصري والذي بدوٌره يُحقق زيادة في نسبة الصادرات تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

وأوضح فاروق أن هذا بدوّره يفتَّح المجال أمام المُستثمرين المصريين لزيادة الصفقات التجارية الموّثقة لدى المفوضية، بما يسهَّم في توفير العُملة الصعبة، إذ يُعد هذا نجاحًا يُحسَّب للمفوضية. في السياق نفسه، أكد فاروق، أن حماية المُصدرين من تلاعٌب الجِهات المستوردة تُعتبر واحدة من الأولويات العاجلة، إلى جانب سعي المفوضية لوضع بروتوكولات للسياحة العلاجية.

وأوضح محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية بضرورة وضع قائمة بأنواع الصناعات القابلة للتوّسع في طاقتها الإنتاجية.

ووفق هنو، يأتي وضع القائمة وفقًا لاحتياجات الأسواق العربية والإفريقية والأوربية، من خلال تحديد خطط استراتيجية من قِبل المفوضية والمُصدريين المصريين.

كما اقترح هنو إصدار نشرة إلكترونية دورية من المفوضية التجارية لمُجتمع الأعمال مُحدّثةً بكافة المعلومات عن الاتفاقيات الاقتصادية والخدمات التي توفرها المفوضية، بما يسهَّم بدوره في تعزيز مناخ الأعمال.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل باستقبال المفوضية لاستفسارات المُصدرين؛ سعيًا منها لتحقيق التسهيلات التصديرية، إضافةً إلى الترويج للفُرص المُتاحة.