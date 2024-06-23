وزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات "الدفع والتحصيل الإلكتروني" في 11 شهرًا

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قيمة خدمات "الدفع والتحصيل الإلكتروني" بلغت 2.5 تريليون جنيه خلال أول ١١ شهرًا من العام المالى الحالى- يوليو إلى مايو 2024- مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي مدفوعا بالجهود الملموسة التي بذلتها الدولة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة "المرتبات" بلغ ٢٤٪؜ بقيمة ٢٩٩.٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٤٢.٢ مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ ١.١ تريليون جنيه مقارنة بنحو ٩٨٩.٨ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤.٣ مليار جنيه فى الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢٠٥.٨ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب نحو ٦١٣.١ مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال "مدفوعة المواطن" بالقطاع المصرفي بنسبة ٣٨٪؜.

وأوضح أن قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن" بلغت فى أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي ٦١.٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٤٤.٤ مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة ٣١٪، حيث بلغت ٦٠.٨ مليار جنيه مقارنة بـ٤٦.٣ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.

وقال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، شهدت نموًا بنسبة ٧٨٪، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ ٦٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة ٥١ ٪، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ١.٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ١.٢ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.