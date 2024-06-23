ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41 ألف جنيه، بزيادة 2143 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41250 جنيها، بزيادة 150 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيها، بتراجع 60 جنيها.