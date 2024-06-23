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5 جنيهات تراجعا بأسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

09:56 ص الأحد 23 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق 108.62 جنيه، بتراجع 5.92 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 96.12 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.12 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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