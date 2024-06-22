"فتة العيد"، ترفع استهلاك المصريين من البصل لـ 300 الف طن في 5 أيام

كتب- حسن مرسي:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المصريين استهلكوا 300 ألف طن بصل خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحي بسبب "الفتة".

النجيب قال في بيان صحفي"، إنة من معدل الشراء للبصل خلال فترة العيد بلغ ذروتة، بسبب اهتمام المصريين بعمل "فتة العيد"، والتي تشمل ضمن مكوناتها البصل أحد المكونات الرئيسية في صناعة "فتة العيد".

وأوضح النجيب، أن إجمالي إنتاج مصر من البصل يصل لـ 3 مليون طن، ووفق إحتساب نسبة المصريين الذين تفاعلوا مع شراء اللحوم في فترة الإعياد فمن المتوقع أن تصل نسبة إستهلاك البصل في أيام الإجازة لمستوى قياسي وجديد، في ظل انخفاض أسعار البصل مابين متوسط سعري 5 جنيهات للكيلو الواحد.