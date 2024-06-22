ارتفاع أسعار اللحوم والعدس والمكرونة وانخفاض الجبن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول والدقيق وزيت عباد الشمس والعدس والمكرونة واللحوم والدواجن والمسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة على "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار السكر والجبن الأبيض والرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.17 جنيه، بانخفاض 83 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 48.94 جنيها، بانخفاض 6.06 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.35 جنيه، بانخفاض 1.65 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 77.29 جنيه، بانخفاض 10.71 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.39 جنيه، بارتفاع 4.72 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.03 جنيه، بانخفاض 4.37 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 54.6 جنيه، بانخفاض 15.7 جنيه

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.62 جنيه.

لتر زيت الذرة: 94.84 جنيه، بارتفاع 76 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 385.2 جنيه، بانخفاض 2.17 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة:114.54 جنيه، بانخفاض 2.96 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.17 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 37.83 جنيه، بانخفاض 17 قرشا

كيلو الجبن الأبيض: 112.54 جنيه، بارتفاع 7.47 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 260 جنيه، بارتفاع 1.29 جنيه

كيلو اللبن السائب: 31.3 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 86.25 جنيه، بانخفاض 2.78 جنيه.