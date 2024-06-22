إعلان

BBC

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

11:23 ص السبت 22 يونيو 2024

أسعار السمك اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرارا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 64 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 و390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 100 جنيه و 290 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم المأكولات البحرية الموقع الرسمي لسوق العبور سوق العبور أسعار الأسماك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان