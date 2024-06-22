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انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:05 ص السبت 22 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات، اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق 114.54 جنيه، بانخفاض 2.96 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 102.5 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.4 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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