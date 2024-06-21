مواد البناء تسجل أعلى قيمة صادرات خلال أول 5 أشهر من 2024 (تفاعلي)

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت صادرات قطاع مواد البناء أعلى قيمة بين القطاعات التصديرية بمصر خلال أول 5 أشهر من 2024، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

ووفق بيانات الوزارة، القطاعات التصديرية بلغت صادرات قطاع مواد البناء بـ 3 مليارات و869 مليون دولار.

وأوضح بيان من الوزارة، أن الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة ترجع الى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية.

ثم جاءت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار، وفي المركز الثالث صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار.

وفي المركز الخامس جاءت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار.

وبلغت صادرات منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري نحو 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار.

وقفزت صادرات مصر السلعية خلال أول 5 أشهر من 2024 إلى نحو 16.551 مليار دولار مقابل .7415 مليار دولار من نفس الفترة من 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%، وفق بيان للوزارة.

وفي هذا التقرير يوضح "مصراوي" قيم صادرات مصر السلعية بقطاعات مختلفة من خلال الجراف التالي: