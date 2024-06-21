سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يصعد مع بداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2097 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2696 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3145 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3594 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 25160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2357 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع 0.10% ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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