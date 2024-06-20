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المالية: تخصيص 214.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم المعاشات

01:30 م الخميس 20 يونيو 2024

الدكتور محمد معيط

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كتبت- منال المصري:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستكون حولت تريليون و117.4 مليار جنيه لـ "المعاشات" خلال 6 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 وحتى نهاية العام المالي الجديد 2024/ 2025.
وأضاف معيط، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة لـ«المعاشات».
وأشار الوزير، أن ذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

وأوضح معيط، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد لـ«المعاشات» 913.2 مليار جنيه خلال 6 سنوات حتى نهاية يونيه 2024
وأكد الوزير، التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ «المعاشات» بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليونًا 478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.

محمد معيط دعم المعاشات الخزانة العامة للدولة
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