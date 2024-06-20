سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية تعاملات الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر جرام الذهب مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنحو 10 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعاره بنهايه تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2037 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

فيما صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2343 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 33 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً ارتفاع بنسبة 0.65 %، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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