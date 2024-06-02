تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.2% عند 26869 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 111.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 63.2 مليون جنيه، بينما سجلت المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 174.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.62% عند 26922 نقطة، مع ختام جلسة الخميس الماضي.