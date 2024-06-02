تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 2 يونيو

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3512 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3558 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3113 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 2668 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24904 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.