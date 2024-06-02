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خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار البيض والدواجن والحديد والذهب

03:12 م الأحد 02 يونيو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البيض البلدي اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

3 جنيهات زيادة بأسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأرز والسكر والزيت اليوم الأحد بالأسواق ( موقع رسمي)

ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات

أسعار البيض السلع الأساسية بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء سعر الذهب أسعار الدواجن أسعار السمك أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الحديد
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