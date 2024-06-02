بعد قفزتها الشهر الماضي.. مصر للألومنيوم تُثبت أسعار منتجاتها في مايو

كتبت- شيرين صلاح:

ثبتت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري عند نفس مستوياتها خلال شهر أبريل الماضي، وفقا لما قاله محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

كان سعر الطن قفز شهر أبريل الماضي بين 13 و15 ألف جنيه.

وسجل سعر طن السلك نحو 160.150 ألف جنيه، وسعر طن السلندرات عند 145 ألف جنيه، وذلك دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر طن لفات الألومنيوم نحو 160.5 ألف جنيه، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجل سعر طن الشرائح الباردة إلى 163 ألف جنيه، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 161 ألف جنيه خلال الشهر السابق.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويا.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج، وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.