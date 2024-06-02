نيابة عن الرئيس.. وزيرة التعاون تترأس وفد مصر في القمة الكورية الإفريقية

كتبت- منال المصري:

أعلنت وزارة التعاون الدولي اليوم ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مصر في القمة الكورية الإفريقية، التي تُعقد في عاصمة كوريا الجنوبية "سيول".

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، تنعقد القمة بمشاركة 48 دولة إفريقية، وبرئاسة يون سوك يول، رئيس الجمهورية الكورية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة والتي تعد أول قمة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية والدول الإفريقية.

ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في القمة الكورية-الإفريقية الأربعاء المقبل، تليها قمة الأعمال الكورية-الإفريقية، التي تستضيفها وزارة التجارة والصناعة والطاقة وتنظمها رابطة التجارة الدولية الكورية في اليوم التالي.

وتعد كوريا الجنوبية، وفق البيان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1987 وتبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي 1.3 مليار دولار من بينها نحو 85 مليون دولار في صورة منح تنموية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA في مجالات مختلفة هي التعليم العالي، الملكية الفكرية، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف.

بينما التمويلات التنموية الميسرة تتنوع في مجالات السكك الحديدية، وتوطين صناعة عربات قطار مترو الأنفاق، وبرامج نقل الخبرة والمعرفة وبرامج تنمية قدرات الكوادر الحكومية.