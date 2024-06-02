إنطلاق فعاليات بعثة التصديري للصناعات الكيماوية للأردن بمشاركة 23 شركة مصرية

كتبت- شيرين صلاح:

بدأت فاعليات اليوم الأول للبعثة التجارية المصرية إلى المملكة الأردنية برئاسه خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بعدد من الزيارات الميدانية.

ووفق بيان من المجلس اليوم الأحد، تم تنسيقها مسبقا من قبل مكتب التمثيل التجاري المصري بالأردن برئاسة المستشار منى عبود، وذلك لأسواق المنتجات الأردنية المختلفة وفقا لطبيعة المنتجات المشاركة في البعثة.

وذكر البيان، التقت كل شركة بالتجار والمستوردين لمنتجاتهم في مواقعهم وأسواقهم التجارية وبحثت كل شركة تفاصيل منتجاتها وإمكانية تواجد هذه المنتجات بالسوق الأردني، وكذلك آلية تسعير المنتج وفقا لاختلاف العملة واجراء معاينة فعلية للمنتجات المنافسة.

التقي أعضاء الوفد المصري الذي ضم 23 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بعدد من الجهات الراعية والداعمة للبعثة ومنهم رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق.

وناقش اليوم الأول فاعليات وجدول البعثة لضمان تعظيم الاستفادة من اللقاءات الثنائية المزمع تنفيذها غدا الاثنين 3 يونيو.

ورحب خالد أبو المكارم رئيس البعثة بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم مناقشة العديد من سبل وآليات التعاون الممكنة بين الطرفين والتي من شأنها أن تدعم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال إنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالاقتراحات التي تم الدفع بها خلال اللقاء مع رئيس غرفة تجارة الأردن لوضع الآليات الكفيلة بتنفيذ تلك المقترحات بما يصب في مصلحه التعاون بين البلدين ودفع معدلات التبادل التجاري.