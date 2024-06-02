أرباح جهينه ترتفع بـ 41 % خلال الربع الأول من 2024
كتبت- شيرين صلاح:
أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية عن ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2024 بنحو 41% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حسب قوائم مالية مجمعة أرسلتها الشركة للبورصة المصرية يوم الأحد.
ووفق القوائم المالية، ارتفع صافي ربح الشركة خلال أول 3 أشهر من العام الجاري إلى 478.4 مليون جنيه مقابل 339.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما صعدت إيرادات الشركة خلال الفترة من (يناير- مارس) 2024 إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتأسست شركة جهينه عام 1983، وهي تعمل في إنتاج ومعالجة وتعبئة الألبان والعصائر ومنتجات الطهي.
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