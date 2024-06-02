أرباح جهينه ترتفع بـ 41 % خلال الربع الأول من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية عن ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2024 بنحو 41% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حسب قوائم مالية مجمعة أرسلتها الشركة للبورصة المصرية يوم الأحد.

ووفق القوائم المالية، ارتفع صافي ربح الشركة خلال أول 3 أشهر من العام الجاري إلى 478.4 مليون جنيه مقابل 339.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما صعدت إيرادات الشركة خلال الفترة من (يناير- مارس) 2024 إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتأسست شركة جهينه عام 1983، وهي تعمل في إنتاج ومعالجة وتعبئة الألبان والعصائر ومنتجات الطهي.