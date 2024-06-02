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أرباح جهينه ترتفع بـ 41 % خلال الربع الأول من 2024

11:10 ص الأحد 02 يونيو 2024

جهينة

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية عن ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2024 بنحو 41% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حسب قوائم مالية مجمعة أرسلتها الشركة للبورصة المصرية يوم الأحد.

ووفق القوائم المالية، ارتفع صافي ربح الشركة خلال أول 3 أشهر من العام الجاري إلى 478.4 مليون جنيه مقابل 339.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما صعدت إيرادات الشركة خلال الفترة من (يناير- مارس) 2024 إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتأسست شركة جهينه عام 1983، وهي تعمل في إنتاج ومعالجة وتعبئة الألبان والعصائر ومنتجات الطهي.

شركة جهينه البورصة المصرية شركة جهينه للصناعات الغذائية
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