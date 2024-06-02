سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يصعد مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2327 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في تعاملات الجمعة الماضية، بتراجع 0.67%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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