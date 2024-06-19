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خريطة الأسعار: ارتفاع الذهب واستقرار الأرز واللحوم والخضروات في 4 أيام عيد الأضحى

03:04 م الأربعاء 19 يونيو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

شهدت أسعار الأرز، والحديد والأسمنت، واللحوم، والدواجن حالة من الاستقرار في الأسواق خلال تعاملات رابع أيام العيد، اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق خلال رابع أيام العيد وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

قفزة جديدة في سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

منها اللحوم والأرز والزيت.. أسعار السلع الأساسية خلال 4 أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

في رابع أيام العيد.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

البلطي بـ 64 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

"حديد عز" سجل 41 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في 4 أيام العيد (موقع رسمي)

أسعار الدواجن في الأسواق خلال رابع أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

في رابع أيام العيد.. تعرف على أسعار كرتونة البيض في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار ارتفاع الذهب استقرار اللحوم رابع أيام عيد الأضحى بوابة الأسعار المحلية والعالمية
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