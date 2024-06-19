قفزة جديدة في سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر جرام الذهب 5 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قد زاد 5 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3589 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

قفز سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2328 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بانخفاض 0.03% ،خلال منتصف تعاملات الأربعاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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