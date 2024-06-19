منها اللحوم والأرز والزيت.. أسعار السلع الأساسية خلال 4 أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

سجلت أسعار عددا من أصناف السلع الأساسية استقراراً مرة أخرى خلال تعاملات رابع أيام عيد الأضحى، اليوم الأربعاء، عند نفس أسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة على "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: سجل 34 جنيها.

كيلو الفول المعبأ: استقر عند 55 جنيها.

كيلو الدقيق المعبأ: سجل 25.06 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: سجل 87.57 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: سجل 37.78 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: بلغ 31.98 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: سجل 64.89 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): سجلت 5.76 جنيه.

لتر زيت الذرة: بلغ 105.71 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: سجل 383.48 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: بلغ 110.21 جنيه.

كيلو الأرز السائب: سجل 28.09 جنيه.

كيلو الفول السائب: سجل 41.94 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: بلغ 131.42 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: سجل 257.41 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.06 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: سجل 103.68 جنيه.