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BBC

في رابع أيام العيد.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

01:09 م الأربعاء 19 يونيو 2024

أسعار الخضر والفاكهة

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كتب- أحمد والي:

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة استقراراها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، برابع أيام عيد الأضحى، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضراوات

الطماطم: استقرت بين 2.5 و 6.5 جنيه.

البطاطس: تراوحت بين 9 جنيهات و16 جنيها.

البصل: ظل بين 4.5 و 8.5 جنيه.

الكوسة: استقرت بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا: تراوحت بين 9 جنيهات و15 جنيها .

الباذنجان البلدي: استقر بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي: تراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: سجل بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية: استقرت بين 5 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب: سجل بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي: استقر بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي: استقر بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي: ظل بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي: استقر بين 18 و28 جنيها.

البطيخ: استقر بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.

أسعار الخضراوات لفاكهة وق العبور
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