إعلان

BBC

البلطي بـ 64 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:54 ص الأربعاء 19 يونيو 2024

البلطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرارا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رابع أيام عيد الأضحى، عند نفس مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الأربعاء، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 64 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 و 390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 100 جنيه و 290 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي الفيليه البلطي المكرونة السويسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كاميرات المراقبة والطب الشرعي.. 6 قرارات للنيابة في واقعة دهس مشجعتي الأهلي- صور
مصدر: لا صحة بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة
تحليل مخدرات.. حجز السائق المتسبب في وفاة مشجعتي الأهلي ببرج العرب- صور
مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن
37 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء- (بيان رسمي)
وفاة مشجعتين للنادي الأهلي في حادث مروري بمحيط ستاد برج العرب (صور)
عباس شراقي يكشف تطورات "الملء الخامس" لسد النهضة
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)