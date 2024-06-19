البلطي بـ 64 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرارا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رابع أيام عيد الأضحى، عند نفس مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الأربعاء، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 64 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 و 390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 100 جنيه و 290 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.