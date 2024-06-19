"حديد عز" سجل 41 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في 4 أيام العيد (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

سجلت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق استقرارا خلال تعاملات رابع أيام عيد الأضحى، اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: استقر عند 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز: سجل 41 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: ظل عند 2150 جنيها.