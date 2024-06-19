أسعار الدواجن في الأسواق خلال رابع أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

شهد متوسط أسعار الدواجن الحية استقرارا خلال تعاملات رابع أيام عيد الأضحى، اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق 117.5 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.33 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.67 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.