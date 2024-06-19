في رابع أيام العيد.. تعرف على أسعار كرتونة البيض في الأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رابع أيام عيد الأضحى ، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): سجلت 149 جنيها.

كرتونة البيض البلدي: سجلت 160 جنيها.