إعلان

BBC

في رابع أيام العيد.. تعرف على أسعار كرتونة البيض في الأسواق (موقع رسمي)

11:07 ص الأربعاء 19 يونيو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رابع أيام عيد الأضحى ، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): سجلت 149 جنيها.

كرتونة البيض البلدي: سجلت 160 جنيها.

كرتونة البيض أسعار كرتونة البيض عيد الأضحى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الدواجن في الأسواق خلال رابع أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

كاميرات المراقبة والطب الشرعي.. 6 قرارات للنيابة في واقعة دهس مشجعتي الأهلي- صور
مصدر: لا صحة بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة
تحليل مخدرات.. حجز السائق المتسبب في وفاة مشجعتي الأهلي ببرج العرب- صور
مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن
37 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء- (بيان رسمي)
وفاة مشجعتين للنادي الأهلي في حادث مروري بمحيط ستاد برج العرب (صور)
عباس شراقي يكشف تطورات "الملء الخامس" لسد النهضة
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)