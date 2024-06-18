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في ثالث أيام العيد.. أسعار البلطي والبوري في سوق العبور الثلاثاء (موقع رسمي)

01:10 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

البلطي

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كتبت– أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ثالث أيام عيد الأضحى، عند نفس مستواها أمس الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 64 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 و 390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 100 جنيه و290 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

سوق العبور السمك البلطي السمك البوري عيد الأضحى
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