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منها الطماطم والبطيخ.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور بثالث أيام العيد

11:28 ص الثلاثاء 18 يونيو 2024

البطيخ

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كتبت: أمنية عاصم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة بسوق العبور، عند نفس أسعار أمس، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: استقرت بين 2.5 و 6.5 جنيه.

البطاطس: تراوحت بين 9 جنيهات و16 جنيها.

البصل: ظل بين 4.5 و 8.5 جنيه.

الكوسة: استقرت بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا: تراوحت بين 9 جنيهات و15 جنيها .

الباذنجان البلدي: استقر بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي: تراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: سجل بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية: استقرت بين 5 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب: سجل بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي: استقر بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي: استقر بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي: ظل بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي: استقر بين 18 و28 جنيها.

البطيخ: استقر بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.

البطيخ الطماطم الخضراوات عيد الأضحى سوق العبور
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