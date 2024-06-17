4 طرق.. خطوات شراء صك الأضحية أونلاين

كتب- علاء حجاج:

بدأ المسلمون في ذبح أضاحي عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد، وتستمر عملية ذبح الأضاحي حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق أي رابع يوم العيد.

وكثيرا ما يلجأ المسلمون لشراء صك الأضحية كبديل شراء الذبيحة وذبحها، وسنعرض في هذا التقرير طرق شراء صك الأضحية عبر الإنترنت.

يتراوح سعر صك الأضحية للعجل البقري ما بين 8500 جنيه وحتى 12500 جنيه وذلك في عدد من المؤسسات الخيرية.

ويمكن سداد شراء صك الأضحية أونلاين بعدة طرق، وهي:

1- "إنستاباي": يمكن للمضحي تحويل قيمة صك الأضحية من خلال تطبيق إنستاباي على الحساب البنكي للجمعية المراد التبرع لها أو محفظة الهاتف المحمول الخاصة بها، أو الشراء مباشرة من خدمة التبرعات عبر عبر تطبيق انستاباي.

2- الموقع الإلكتروني للجمعية: يمكن سداد قيمة صك الأضحية من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية المراد التبرع لها بواسطة بطاقة الائتمان.

3- "محافظ المحمول": يمكن الاستعانة بالمحافظ المالية الإلكترونية لشركات المحمول مثل "فودافون كاش - أورنج كاش - اتصالات كاش - وي باي"، واختيار الجمعية المراد شراء صك الأضحية منها والدفع مباشرة من خلال التطبيق الخاص بالمحفظة الإلكترونية.

4- ماكينات الدفع الإلكتروني: يمكنك الاستعانة بماكينات الدفع الإلكترونية لسداد قيمة صك الأضحية مثل الماكينات الخاصة بهذه الشركات: "فوري - مصاري - أمان - سداد - أو باي - الأهلي ممكن - خدماتي".