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أسعار الدواجن اليوم الأحد في أول يوم بعيد الأضحى (موقع رسمي)

09:52 ص الأحد 16 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس، في أول يوم بعيد الأضحى، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.5 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 110.33 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.67 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن كيلو الفراخ شعبة الدواجن
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