ارتفاع أسعار المكرونة واللحوم والجبن وانخفاض العدس اليوم السبت بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر المكرونة والعدس والفول و اللحوم والدواجن و الجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما تراجعت أسعار الدقيق وزيت عباد الشمس، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34 جنيها، بانخفاض 38 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 55 جنيها، بزيادة 87 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24 جنيها، بانخفاض 2.14 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.33 جنيه، بانخفاض 8.42 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.67 جنيه، بانخفاض41 قرشا٠

كيلو المكرونة المعبأة: 33.4 جنيه، بزيادة 1.45 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 69.67 جنيه، بارتفاع 1.35 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.75 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.

لتر زيت الذرة: 94.08 جنيه، بانخفاض 17.41 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.37 جنيه، بزيادة 6.65 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.5 جنيه، بزيادة 8.44 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25 جنيها، بتراجع 2.01 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.94 جنيه، بزيادة 1.97 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 131.42 جنيه، بزيادة 1.46 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.41 جنيه، بزيادة 7.81 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.06 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 103.68 جنيه، بزيادة 1.74 جنيه.