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سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع ببداية التعاملات

10:29 ص السبت 15 يونيو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:
ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر ببداية التعاملات، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2083 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2679 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3125 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب


وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا


وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 1.25%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب https://www.masrawy.com/gold#Nav-Gold

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا
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