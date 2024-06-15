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وزير المالية الأسبق: مفهوم التنمية يتجاوز مجرد استغلال الموارد الاقتصادية

12:15 ص السبت 15 يونيو 2024

الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق

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كتب- حسن مرسي:

شدد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، على أهمية تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

وأوضح جلال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن مفهوم التنمية يتجاوز مجرد استغلال الموارد الاقتصادية، بل يشمل استخدامها بكفاءة لزيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأشار إلى أن مصر شهدت تحولًا من اقتصاد يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد يعتمد على الصناعة والخدمات، إلا أن انخفاض الإنتاجية يمثل تحديًا كبيرًا يحول دون تحقيق معدلات تصدير عالية.

وانتقد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، التركيز على الإنتاج للسوق المحلي فقط، مؤكدًا أن هذا النهج يعيق التوجه نحو التصدير ويحد من فرص النمو الاقتصادي.

ودعا إلى تقديم حوافز وتسهيلات للصناع وفتح أسواق جديدة في الخارج لتعزيز الصادرات المصرية.

وضرب وزير المالية الأسبق، مثالًا بصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن مصر لم تنجح منذ ستينيات القرن الماضي في إنتاج سيارات عالية الكفاءة والجودة تنافس في الأسواق العالمية.

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